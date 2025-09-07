Przechylił się przez barierki, spadł z wysokości i zmarł. Tragedia w Śródmieściu

Potworna tragedia w warszawskim Śródmieściu. W sobotnie popołudnie przed pawilonami handlowymi przy Al. Jana Pawła II nagle pojawił się służby ratunkowe i policja. Mężczyzna spadł z wysokości. Mimo reanimacji zmarł na miejscu.

Wszystko rozegrało się przed sklepem z gadżetami erotycznym na Al. Jana Pawła II 46/48. – Po godz. 13 na Al. Jana Pawła II 46-letni mężczyzna spadł z wysokości. Doznał urazu głowy, otwartego złamania uda. Po przyjeździe Zespołu Ratownictwa Medycznego był nieprzytomny, bez oznak życia. Przez prawie godzinę walczyliśmy o jego życie prowadząc resuscytację krążeniowo-oddechową. Niestety nie udało się go uratować. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia – przekazał w dniu zdarzenia rzecznik stołecznego pogotowia „Meditrans” Piotr Owczarski.

O szczegóły zapytaliśmy policjantów. – Potwierdzamy, że doszło od zdarzenia. Policjanci pomagali ratownikom w czynnościach ratunkowych. Zamieniali się przy reanimacji. Dalsze czynności prowadzone były pod nadzorem prokuratora – powiedział nam sierż. szt. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Rowerzysta upadł tuż przed autobusem

Jak słyszymy nieoficjalnie, prawdopodobnie była to osoba bezdomna. Osoby w kryzysie zbierają się za pasażem handlowym i piją alkohol. Wiele wskazuje na to, że to właśnie wyskokowe trunki przyczyniły się do nieszczęścia. Mężczyzna zamroczony alkoholem prawdopodobnie wychylił się za bardzo i runął z wysokości około 4 metrów głową w dół na beton. Teraz dokładne okoliczności zgonu ma wyjaśnić prokuratorskie śledztwo.

