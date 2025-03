Przedziwne próby przemytu na lotniskach w Warszawie. Ależ tam musiało śmierdzieć!

Nowy sklep w Warszawie. Należy do rosyjskich oligarchów! Zapowiedziano kontrole

KAS przekazało informację o podróżnych, którzy na lotniskach Warszawa-Modlin i Chopina próbowali przewieźć w bagażu przedmioty objęte CITES.

Na Lotnisku Chopina w Warszawie funkcjonariuszka SCS skontrolowała obywatela Ukrainy wracającego z Indonezji. W jego torbie znaleziono ramoneskę ze skóry pytona wartą ok. 1245 zł. Podróżny nie zgłosił jej do odprawy celnej. Tłumaczył, że to prezent dla żony.

Z kolei obywatel Wielkiej Brytanii w walizce przewoził... ponad 12 kg jesiotrów! Ryby zostały częściowo obrobione i miały trafić do Londynu. Mężczyzna twierdził, że nie wiedział o konieczności zgłoszenia służbom tego rodzaju towaru.

Brak wiedzy nie zwalnia jednak z odpowiedzialności za przewożenie okazów objętych przepisami CITES. Taki przemyt zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

"Wszystkie węże z rodziny pytonów i ryby jesiotrowate podlegają postanowieniom CITES, co oznacza, że przywóz do UE oraz wywóz z UE zarówno żywych jak i martwych osobników, ich skór czy wyrobów z nich wykonanych, wymaga zgłoszenia celnego oraz okazania ważnych dokumentów CITES, które stanowią dowód ich legalnego pochodzenia" - informuje KAS.