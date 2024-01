i Autor: KPP w Piasecznie Grozili nożem kobiecie i mężczyźnie. Chcieli ograbić ich ze wszystkich oszczędności

Chwile grozy

Przeżyli prawdziwy koszmar. Zamaskowani mężczyźni ograbili ich ze wszystkich oszczędności

Weronika Włodarska 12:07

Zamaskowani mężczyźni z nożem w ręku 30 grudnia 2023 roku wtargnęli do przyczepy kempingowej i grozili 69-latkowi. Chwile po tym zdarzeniu pojawili się również w mieszkaniu 68-letniej mieszkanki gminy Prażmów. Obie ofiary zostały okradzione i straciły wszystkie swoje oszczędności. Sprawcy napaści trafili na 3 miesiące do aresztu, a za popełnione przestępstwo grozi im do 20 lat więzienia.