Przyleciała do Warszawy z Izraela. W walizce zamiast ubrań miała khat

Niemiecka rewolucja w parkowaniu dotrze do Polski? To rozwiązanie mogłoby zmienić wszystko!

Warszawa, Włochy. Funkcjonariusze zatrzymali młodą pasażerkę z Izraela

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zatrzymali 21-letnią pasażerkę z Izraela, która podróżowała z Tel Awiwu do Frankfurtu. W jej dwóch walizkach znaleziono coś znacznie bardziej podejrzanego niż zwykłe ubrania czy pamiątki z podróży.

W bagażu kobiety celnicy odkryli aż 49 kg khatu, czyli czuwaliszki jadalnej – rośliny o działaniu odurzającym. Wszystko wyszło na jaw, gdy skaner bagażowy wykazał niepokojące kształty wewnątrz walizek. Po ich otwarciu funkcjonariusze zobaczyli 245 paczek wypełnionych zielonymi liśćmi i bordowymi łodygami. Ich wartość oszacowano na zawrotne 243 tysiące złotych.

Zatrzymana cudzoziemka usłyszała zarzuty przemytu znacznej ilości środków odurzających. Decyzją sądu zabezpieczono także gotówkę, którą miała przy sobie. Teraz grozi jej od 3 do nawet 20 lat więzienia.

Khat to roślina popularna głównie w Afryce Wschodniej i Jemenie. Jej liście zawierają katynon – substancję o działaniu pobudzającym, zbliżonym do amfetaminy. Po jej spożyciu można odczuwać euforię, brak zmęczenia i zmniejszony apetyt. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) już w 1980 roku uznała ją za narkotyk mogący prowadzić do uzależnienia psychicznego.

W Izraelu khat w naturalnej formie jest legalny, ale jego ekstrakty już nie. Natomiast w Polsce od 2009 roku obowiązuje całkowity zakaz posiadania tej rośliny w jakiejkolwiek postaci.

Lotnisko na Bemowie zamknięte dla cywili. Kontrolerzy domagali się podwyżek Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.