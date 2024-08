QUIZ. Powstanie warszawskie bez tajemnic. Czy jesteś patriotą? Udowodnij!

Powstanie warszawskie to jeden z nielicznych momentów w naszej historii, który tak podzielił historyków. Do dziś trwają spory, czy do tego zrywu narodowowyzwoleńczego w ogóle powinno dojść. To dlatego, że uczestnikom powstania warszawskiego nie udało się wyzwolić Warszawy spod okupacji niemieckiej, a naziści zgotowali naszym rodakom niezwykle krwawy odwet, w czasie którego zginęło ok. 200 tys. Polaków - w przeważającej większości byli to cywile.

Powstanie warszawskie nie ma dla was tajemnic? Wiedzę dotyczącą najważniejszych wydarzeń tego niezwykle tragicznego momentu w naszej historii sprawdzicie w naszym quizie. Jeśli patriotyzm to dla was coś więcej niż puste hasło, to doskonała okazja, by to udowodnić. Powstanie warszawskie i jego uczestnicy zasługują, by o nich pamiętać i przekazywać tę pamięć kolejnym pokoleniom.