Rąbnął w drzewo, a później dachował! Kierowca bez prawa jazdy, pasażer poszukiwany

potworne zdarzenie

Weronika Włodarska | alig 13:01

Przerażające dachowanie na tzw. Tysiąclatce. To cud, że nikt nie zginął! Policjanci zatrzymali pijanego 18-latka, który jak się okazało, miał zakaz kierowania pojazdami. Młodemu mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Co więcej, okazało się, że jeden z jego pasażerów był poszukiwany.