Uciekali przed policją, ostrzelali radiowóz. Szokujące informacje o zatrzymanych na Białołęce

Ochota straciła popularny autobus. Wielkie zmiany na Grójeckiej. Wiemy, do kiedy potrwają utrudnienia

Warszawa, Białołęka. Pościg i strzelanina

Sceny jak z sensacyjnego filmu rozegrały się na Białołęce między ulicami Pomorską a Myśliborską. Po godz. 20 policjanci, którzy jechali nieoznakowanym radiowozem, usłyszeli strzały. Strzelano właśnie do nich.

- Z broni gazowej oddano strzały w kierunku nieoznakowanego pojazdu, będącego w dyspozycji policjantów z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI. Policjanci ruszyli w pościg za sprawcami poruszającymi się samochodem marki Audi A3 – poinformowała Komenda Stołeczna Policji.

Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Nie żyje Mateusz Biernacki. Policjanci oddali hołd zastrzelonemu policjantowi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowe informacje o zatrzymanych

Pościg na Tarchominie trwał kilka minut. Zakończył się na Myśliborskiej zatrzymaniem auta i uciekających nim trzech mężczyzn. Wszyscy byli pijani. Najmłodszy z nich - 31-latek kierujący audi, miał aktywny zakaz prowadzenia samochodu, był też już notowany za oszustwo, rozbój, kradzież i płatną protekcję.

Znany policji był też jego 42-letni kolega – w swojej kartotece odnotowane miał wymuszenia rozbójnicze, pobicie funkcjonariusza i zniszczenie mienia.

- Trzeci z zatrzymanych przez nas mężczyzn został tylko przesłuchany w charakterze świadka i nie usłyszał zarzutów - mówi nam rzecznik Komendy Stołecznej Policji mł. insp. Robert Szumiata.

Pierwszy usłyszał zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości pomimo sądowego zakazu i niezatrzymania się do kontroli. Sąd zdecydował o wypuszczeniu go po poręczeniu majątkowym w wysokości 20 tys. zł. Ma policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Ale pasażer audi będzie miał większe kłopoty za strzelanie do policji.

- 42-latek usłyszał dwa zarzuty w warunkach recydywy: uszkodzenia mienia oraz narażenia na utratę zdrowia i życia. Został tymczasowo aresztowany – przekazał „Super Expressowi” Robert Szumiata.