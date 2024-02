Co to było?

Rafał Trzaskowski o pomniku smoleńskim. Zaskakujące słowa prezydenta Warszawy

Kwestia przeniesienia pomnika pojawiła się w związku z odbudową Pałacu Saskiego. Prace nadzoruje minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Zapytany o schody smoleńskie przez „Newsweek” powiedział, że nie widzi dla monumentu miejsca na placu. - Nie sądzę, żeby mogły (schody - red.) stać w tym samym miejscu - powiedział Sienkiewicz.

Dzień później głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy. Został zapytany o to na antenie stacji TVN24. Jego odpowiedź może dla wielu być zaskakująca. - Jeżeli przy odbudowie Pałacu Saskiego trzeba będzie odrobinę przesunąć pomnik, to OK. Ale jestem przeciwnikiem, żeby ten pomnik zniknął z placu, bo to by wywołało wojnę, nieprawdopodobne emocje, które towarzyszyłyby nam kolejne lata. Nam nie trzeba emocji dotyczących pomników, te pomniki, które są, niech zostaną, zajmijmy się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, a nie pogłębianiem rowu, wojny polsko-polskiej, nie jest to nam potrzebne - mówił Rafał Trzaskowski.

- Zabieranie go stamtąd wywołałoby kolejną wojnę, przez kolejne miesiące zajmowalibyśmy się tylko tym, zamiast naprawieniem państwa, to nie jest nam do niczego potrzebne. Nad sercem powinien dominować rozum - podsumował Trzaskowski.