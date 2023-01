Rafał Trzaskowski w Kijowie! Opublikował zdjęcie z włodarzami europejskich miast

Rafał Trzaskowski w Kijowie

Prezydent Warszawy do samego początku wojny na Ukrainie bardzo wspiera naszych sąsiadów ze wschodu. Szczególne wsparcie okazuje ukraińskiej stolicy pozostając w kontakcie z merem Kijowa Witalijem Kliczko. Mer Kliczko może liczyć też na gesty solidarności włodarzy inny europejskich stolic.

W środę (11 stycznia) prezydent Trzaskowski opublikował wspólne zdjęcie z burmistrzem Bratysławy Matusem Vallo, włodarzem Budapestu Gergely Karácsony i burmistrzem czeskiej Pragi Zdenkiem Hřibem. Razem z Warszawą miasta te tworzą Pakt Wolnych Miast. - Pakt Wolnych Miast w drodze do wolnego, dumnego Kijowa. Stolicy dumnej, wolnej Ukrainy. - Pakt Wolnych Miast w drodze do wolnego, dumnego Kijowa. Stolicy dumnej, wolnej Ukrainy – napisał Trzaskowski. Ma spotkać się z merem Witalijem Kliczko. To pierwsza wizyta Rafała Trzaskowskiego w Kijowie od wybuchu wojny. Ostatni raz był w stolicy Ukrainy tuż przed inwazją, 15 lutego 2022 r. - Jesteśmy tu także po to, by pokazać, że jesteśmy gotowi, by pomóc. Jeśli cokolwiek się stanie, koordynujemy nasze działania z innymi samorządami, więc będziemy mogli pomóc samorządom we wschodniej Polsce (jeśli zajdzie taka potrzeba) - deklarował wtedy prezydent Warszawy. Jak donosi Polsat News, Kijów otrzymał wtedy oficjalne zaproszenie do Paktu Wolnych Miast.

Czym jest Pakt Wolnych Miast?

Pakt podpisany między czterema stolicami Grupy Wyszehradzkiej zakłada współpracę metropolii. Chodzi głównie o rozwijanie tradycji demokratycznych, dobrych kontaktach zresztą Unii Europejskiej oraz przejściem na gospodarkę ekologiczną.

#PactOfFreeCitites arriving at the free and proud city of Kyiv. In the heart of free and proud Ukraine.Pakt Wolnych Miast w drodze do wolnego, dumnego Kijowa. Stolicy dumnej, wolnej Ukrainy. #StandWithUkraine @Vitaliy_Klychko @matusvallo @bpkaracsonyg @ZdenekHrib pic.twitter.com/oEbgXghu2n— Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 11, 2023