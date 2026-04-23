Rafał Trzaskowski żegna Łukasza Litewkę. "Trudno uwierzyć"

Maria Hędrzak
2026-04-23 20:30

W czwartek, 23 kwietnia napłynęły tragiczne informacje o śmierci posła Łukasza Litewki. Parlamentarzysta zginął w wypadku drogowym. Zmarłego społecznika wspominają i żegnają obecnie w sieci politycy z całej Polski. Głos zabrał między innymi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Rafał Trzaskowski

i

Autor: MAREK KUDELSKI / SUPER EXPRESS

Nie żyje Łukasz Litewka

Informację o śmierci 36-letniego posła przekazali w sieci przedstawiciele Lewicy. Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło we wczesnych godzinach popołudniowych na ulicy Kazimierzowskiej w Dąbrowie Górniczej.

- Po przyjeździe na miejsce okazało się, że kierujący samochodem Mitsubishi najprawdopodobniej, to są nasze wstępne ustalenia, zasłabł albo zasnął za kierownicą, zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym rowerem mężczyzną, który jechał od strony Sosnowca. W wyniku tego zdarzenia, pomimo tego, że na miejsce dotarli medycy, powiadomieni przez postronne osoby, rowerzysty nie udało się uratować - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" aspirant sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego katowickiej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Z relacji funkcjonariusza wynika ponadto, że prokurator polecił zatrzymać mężczyznę, który kierował samochodem.

- Jest to 57-letni mieszkaniec Sosnowca. Ten mężczyzna był trzeźwy. Badanie alkomatem nie wykazało w jego organizmie alkoholu, natomiast pobrano mu również krew do dalszych badań na obecność innych środków. W tej chwili czynności jeszcze trwają, o przyczynach mówić jest zupełnie za wcześnie, natomiast będziemy ustalali przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazał.

Rafał Trzaskowski wspomina Łukasza Litewkę

Nagłe odejście 36-letniego polityka wywołało w kraju ogromne poruszenie. Społecznika wspominają w mediach społecznościowych tysiące osób, doceniając jego niezwykłą wrażliwość oraz codzienne zaangażowanie w akcje charytatywne. Swój wpis pożegnalny opublikował w sieci również prezydent Warszawy.

"Trudno uwierzyć w tę tragiczną wiadomość. Nie żyje Łukasz Litewka - poseł, a wcześniej samorządowiec i działacz społeczny. Imponował ogromnym zaangażowaniem, szczególnie na rzecz potrzebujących zwierząt. Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - napisał Rafał Trzaskowski.

Galeria zdjęć 52
Drogowskazy
Jak oswoić się z żałobą? Instytut Dobrej Śmierci. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ŁUKASZ LITEWKA
RAFAŁ TRZASKOWSKI