Ratował się przed tragedią, mógł przygnieść go węgiel. Dramat na obwodnicy Siedlec

Wypadek na obwodnicy Siedlec. Kilkanaście ton miału węglowego zasypało jezdnię

Do wypadku doszło rankiem 3 kwietnia na obwodnicy Siedlec biegnącej po południowej stronie miasta. Z nieustalonych jeszcze przyczyn kierowca ciężarówki z załadowanym na skrzyni ładunkowej miałem węglowym, jadąc w kierunku Warszawy, nagle stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał na prawe pobocze, a następnie przy próbie wyprowadzenia składu z niebezpiecznej sytuacji, przejechał oś jezdni na lewą stronę drogi. Ogromnym samochodem zaczęło rzucać na wszystkie strony, co uniemożliwiło opanowanie go. Ciągnik ciężarówki wbił się przodem w nasyp na poboczu, a naczepa wywróciła się na bok. Kilkanaście ton miału węglowego wysypało się na drogę i pobocze.

Ranna pasażerka

I chociaż kierowcy ciężarówki nic się nie stało, to nie oznacza, że obyło się bez rannych. Jadący za TIR-em kierowca osobowej skody, by uniknąć zderzenia, również zjechał do przydrożnego rowu. Jego pasażerka z licznymi obrażeniami ciała trafiła do szpitala. Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia Komenda Miejska Policji w Siedlcach.