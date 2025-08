Reaktor MARIA wraca do pracy. Minister ogłasza przełom i zapowiada modernizacje. Co to oznacza dla Polski?

Reaktor jądrowy MARIA w Świerku znów zaczyna pracować z pełną mocą. Minister energii, Miłosz Motyka, ogłosił tę wiadomość podczas konferencji prasowej, podkreślając, że to przełom dla polskiej nauki i medycyny. Co więcej, rząd planuje modernizację reaktora, co ma zapewnić jego działanie przez kolejne dwie dekady.