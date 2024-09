CO Z ELEKTROWNIĄ?

Rekordowo niski poziom wody w Wiśle. Czy w Warszawie zabraknie wody i prądu?

Rekordowo niski poziom wody w Wiśle to powód go niepokoju. Zmiany klimatyczne postępują i na razie nic nie zapowiada, by stan uległ poprawie. I niestety, tego rodzaje susze będą pojawiać się w przyszłości. To problem, który może dotknąć bezpośrednio wszystkich mieszkańców Warszawy. Z wody w Wiśle korzystają w końcu elektrociepłownie. Czy w Warszawie zabraknie wody i prądu?