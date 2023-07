Wisła może zabić! „Potrzebujemy miejsca z ratownikami!”

KOSZMARNE STATYSTYKI

Wisła może zabić! Kolejne plaża dołączyła do listy czarnych punktów wodnych. „Potrzebujemy miejsca z ratownikami!”

Podczas ubiegłorocznych wakacji w stolicy utonęły 23 osoby. To daje nam jedną ofiarę na 2-3 dni! W tym roku Wisła i wody na Mazowszu zabrały już życie 18 osób. W związku z tyloma wypadkami urzędnicy postanowili dodać do listy czarnych punktów wodnych kolejne miejsca. – Jeżeli ktoś zobaczy taką tablicę i zastanowi się, że z jakiegoś powodu ktoś ją w tym miejscu postawił, to akcja zdała egzamin – mówi Paweł Błasiak, prezes mazowieckiego oddziału WOPR.