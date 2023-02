Czarne punkty na mapie Warszawy. W tych miejscach najczęściej dochodzi do tragedii

Warszawa. Czarne punkty, w tych miejscach dochodzi do tragedii

Temat zdrowia psychicznego coraz częściej pojawia się w publicznej debacie. 23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Ta groźna choroba dotyka coraz więcej osób. Statystyki mówią, że najczęściej dotyka grupę wiekową 18-24 lata. Może przybierać różne formy. W skrajnych przypadkach może prowadzić do osamotnienia, a nawet zagrażać życiu.

W Warszawie w przestrzeni publicznej co jakiś dochodzi do dramatycznych scen. Zgodnie z danymi policji, od 2020 r. do grudnia 2022 r. w stolicy w przestrzeni publicznej miało miejsce aż 157 takich zdarzeń. Jak można zapobiegać próbom odebrania sobie życia? Radny Jarosław Kaczyński chce, żeby miasto zamocowało w "czarnych punktach" tabliczki z numerem telefonu zaufania. - Pomysł umieszczania tabliczek z numerami telefonów zaufania oceniam bardzo dobrze – mówi w rozmowie z „Super Expressem” suicydolog dr Halszka Witkowska. - Warto też zabezpieczać je w inny sposób. Miejsca, w których najczęściej dochodzi do takich zdarzeń można zabezpieczać siatką i osłonami– mówi specjalistka.

Wiceprezydent Renata Kaznowska opublikowała tymczasem listę miejsc, w których najczęściej dochodzi do prób odebrania sobie życia. Wśród nich są przede wszystkim mosty, dworce i linie kolejowe oraz stacje metra. Gdzie mogą się pojawić tabliczki z telefonem zaufania?

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym

800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych

112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia