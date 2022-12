Rembertów zachęca do udziału w Gwiazdkowym Marzeniu. Ostatni dzień na zgłaszanie!

Burmistrz Rembertowa zachęca przedszkolaki do udziału w „Gwiazdkowym Marzeniu”. By otrzymać prezent, trzeba zgłosić się do akcji za pośrednictwem strony internetowej https://gwiazdkowemarzenie.se.pl. Na tej stronie wysyłamy pracę dziecka (list lub rysunek z opisanymi lub namalowanymi marzeniami) i czekamy na finał i na prezenty. Jest na to czas tylko do 18 grudnia! Piękne paczki z prezentami przygotowujemy wspólnie z władzami dziewięciu dzielnic. Wśród nich jest Rembertów.

– Cieszę się, że wspólnie możemy obsypać dzieci prezentami. Zachęcam do pisania listów do Mikołaja i opisywania marzeń. Wyobraźnia dzieci jest nieograniczona, a my właśnie te marzenia będziemy doceniać i nagradzać – mówi burmistrz Rembertowa Maciej Iwanicki, który promował akcję „Gwiazdkowe Marzenie” w przedszkolu przy ul. Admiralskiej.

Oprócz Rembertowa w akcji biorą udział: Bemowo, Białołęka, Bielany, Ochota, Śródmieście, Ursynów, Wilanów i Wola. Partnerami akcji są: Oskroba, Centrum Szembeka i Tramwaje Warszawskie. Patronat nad „Gwiazdkowym Marzeniem” objął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.