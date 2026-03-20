Remont ważnej ulicy na Mokotowie dobiega końca. To ostatnie tak duże utrudnienia dla kierowców

Kierowcy na Mokotowie staną w obliczu ostatniego, dużego utrudnienia w ruchu drogowym, związanego z finałowymi pracami na ul. Rakowieckiej.

Od piątku wieczorem do poniedziałku rano odcinek Rakowieckiej (od Kazimierzowskiej do Puławskiej) zostanie całkowicie zamknięty, z objazdami i zmianami w organizacji ruchu.

Po weekendowych utrudnieniach, pełne otwarcie Rakowieckiej, wraz z przywróceniem normalnego ruchu, zaplanowano na połowę kwietnia.

Już w ten weekend finałowy etap prac na ulicy Rakowieckiej przyniesie ze sobą całkowite zamknięcie kluczowego odcinka. To ostatni akord w symfonii utrudnień, który jednak zapowiada długo wyczekiwane otwarcie i powrót do normalności. Wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa, układa ostatnią, finalną warstwę asfaltu. Prace ruszą w piątek, 20 marca, około godziny 22:00 i potrwają nieprzerwanie aż do poniedziałkowego poranka, 23 marca. Co ważne, pasażerowie komunikacji miejskiej mogą być spokojni – tramwaje linii 19 będą kursowały bez żadnych zmian.

Ostatnie zamknięcie. Te zmiany czekają kierowców

Weekendowe prace oznaczają całkowite wyłączenie z ruchu ulicy Rakowieckiej na odcinku od ulicy Kazimierzowskiej do Puławskiej. To strategiczny fragment, dlatego warto zaplanować podróż z wyprzedzeniem. Największe zmiany dotyczą organizacji ruchu na przecznicach oraz konieczności korzystania z objazdów. Brak możliwości wyjazdu na Rakowiecką z ulic poprzecznych (m.in. Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej). Na niektórych z nich zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Sugerowane objazdy prowadzą równoległymi ulicami: Madalińskiego oraz Stefana Batorego.

Światło w tunelu. Kiedy Rakowiecka wróci do normy?

Choć w poniedziałek rano odcinek od Kazimierzowskiej do Puławskiej zostanie otwarty, nie będzie to jeszcze koniec wszystkich prac. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość jeszcze przez kilka tygodni. Zamknięty pozostanie fragment od ulicy Kazimierzowskiej do Alei Niepodległości. Wykonawca musi jeszcze dokończyć malowanie oznakowania poziomego,przeprogramować sygnalizację świetlną, zsynchronizować światła z sąsiednimi skrzyżowaniami.Pełne otwarcie całej ulicy Rakowieckiej, wraz z przywróceniem możliwości skrętu przez torowisko na skrzyżowaniu z Puławską, planowane jest na połowę kwietnia. Ostatnim etapem, który potrwa do czerwca, będzie prawdziwa zielona rewolucja, drogowcy zajmą się nasadzeniami nowej zieleni wzdłuż ulicy. Cała inwestycja to część projektu „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Koniec remontu na Mokotowie: Ulica otwarta po weekendzie. Od piątku, 20 marca (godz. 22:00) do poniedziałku, 23 marca (do rana). Zamknięty odcinek ul. Rakowieckiej od ul. Kazimierzowskiej do ul. Puławskiej. Brak możliwości wyjazdu na Rakowiecką z ulic poprzecznych (m.in. Kazimierzowskiej, Wiśniowej, Starościńskiej). Na niektórych z nich zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Sugerowane objazdy prowadzą równoległymi ulicami: Madalińskiego oraz Stefana Batorego. Pamiętaj: To już ostatnie tak duże utrudnienia. Pełne otwarcie całej ulicy Rakowieckiej planowane jest na połowę kwietnia.