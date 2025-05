SZOKUJĄCE DOŚWIADCZENIE

Reporterzy "Super Expressu" wcielili się w świnie. To pierwsze takie miejsce w Polsce. Nietypowy escape room w Warszawie

Czy można poczuć się jak zwierzę hodowlane i przeżyć to, co ono – od narodzin po transport do rzeźni? W Warszawie powstał pierwszy w Polsce escape room, który nie tylko dostarcza emocji, ale również skłania do głębokiej refleksji nad przemysłem mięsnym. "Świński Los", stworzony przez Fundację Viva! we współpracy z platformą Lockme, przenosi uczestników w świat, który zwykle pozostaje ukryty – świat życia przemysłowo hodowanych świń.