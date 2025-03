Rewolucja na Karowej? Winda, schody ruchome, a może... gondolki? Zaskakujące plany ratusza!

Winda, schody ruchome, a może gondolki? Rewolucyjne plany dla Karowej

Co ciekawe, będzie to pierwszy miejski konkurs architektoniczny, w którym na wynik będą miały wpływ służby Prezydenta RP. Urzędnicy miasta przed ogłoszeniem konkursu konsultowali jego założenia z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Służbą Ochrony Państwa. - Uzgodniliśmy, że obie te instytucje będą miały wpływ na ostateczny wynik konkursu – mówi nam wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska, która podpisała właśnie decyzję o rozpisaniu konkursu.

Konkurs urbanistyczny dotyczyć będzie rejonu od wlotu z Krakowskiego Przedmieścia w dół w ulicę Karową, przez zabytkowy, brukowany wiadukt Markiewicza (na którym co roku odbywa się słynny Rajd Barbórki) i niewygodnych schodów na skarpie aż do dojścia do zrobionego niedawno przejścia naziemnego przez Wisłostradę na kładkę. W prostej linii z Traktu Królewskiego do kładki jest niecałe 700 metrów, ale przez ślimaka na Karowej i kręte schody, to trasa niedostępna dla wielu.

Konkurs urbanistyczny. Renata Kaznowska "Niczego nie wykluczam"

Konkurs ma pokazać, czy komunikację da się usprawnić za pomocą windy, schodów ruchomych, czy może gondolek linowych? - Gondolki, to może nie, ale zobaczymy. Niczego dziś nie wykluczam. Liczę na ciekawe pomysły i inwencję projektantów. Chcemy, by ten piękny fragment miasta stał się jak najbardziej atrakcyjny turystycznie i dostępny dla wszystkich. Dziś schody na skarpie są nie do pokonania dla matek z dziećmi i osób starszych – zwraca uwagę wiceprezydent Warszawy.

Architektów ogranicza fakt, że to teren zabytkowy, ale też w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego i Biura Bezpieczeństwa Narodowego, więc ewentualne gondolki mogłyby kolidować z lądowiskiem helikopterów znajdującym się na dachu BBN.