Tyle naprawdę zarabia się w warszawskim ratuszu. Rekordzista zgarnął pół miliona zł. A ile Rafał Trzaskowski?

Ratusz opublikował właśnie większość oświadczeń majątkowych najwyższych warszawskich urzędników za 2023 rok. Z nich dowiadujemy się ile w ubiegłym roku zarobiły władze Warszawy podczas pracy dla miasta, a także z innych źródeł.

Prezydent Warszawy nie zarabia najwięcej

Rafał Trzaskowski z pensji prezydenta Warszawy wziął za 2023 r. 257 tys. zł. Dorobił też 41 tys. zł wykładając w Collegium Civitas, oraz prawie 50 tys. zł z praw autorskich (ZAIKS i Stoart). W oświadczenie wpisał nawet drobne -180 zł otrzymane z radia. Ale to nie prezydent – i tak jest od lat – zarabia najwięcej w stołecznym ratuszu.

Rekordzista miał za 2023 r. ponad 560 tys. zł dochodu

Do tej pory rekordzistą pod względem zarobków był skarbnik miasta Mirosław Czekaj, który jednak w kwietniu pożegnał się z miastem i został prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego dochód z pracy w ratuszu za 2023 r. wyniósł 390 tys. zł. Ale to nie wszystko - Czekaj dostał też 60 tys. zł nagrody jubileuszowej, 84 tys. zarobił w radzie nadzorczej MZA a 28 tys. zł w SGH. Łącznie więc jego dochód sięgnął… ponad 564 tys. zł! Imponujący bilans na odchodne. Niezłymi wpływami mógł też cieszyć się kolejny już nieobecny – wiceprezydent Michał Olszewski. Ze stosunku pracy dostał 338 tys. zł plus 93 tys. zł z zasiadania w radach nadzorczych TBS i spółki Pałac Saski.

Kaznowska z najwyższą pensją wśród wiceprezydentów

Z obecnych współpracowników prezydenta najlepiej wynagrodzoną pozostała zatem odpowiedzialna za oświatę, służbę zdrowia i sport wiceprezydent Renata Kaznowska. Jej dochód z ratusza za 2023 r. wyniósł 363 tys. zł, czyli ponad sto tysięcy więcej niż pensja Trzaskowskiego. Wiceprezydent jednak właśnie taką zawrotną sumę musiała oddać skarbówce w ramach podatku dochodowego! - To jest związane z tym, że zawarłam ugodę z bankiem w sprawie kredytu we frankach. Bank zwrócił mi w gotówce 177 tys. zł, z czego blisko 100 tys. zł wyniósł podatek. Pozostałe rozliczenia z bankiem odbyły się bezgotówkowo. Cieszę się, że mam to już za sobą, bo sprawa kredytu hipotecznego ciągnęła się od 2009 roku – tłumaczy nam wiceprezydent Renata Kaznowska. Wiceprezydent zarobiła też dodatkowo 78 tys. zł w radach nadzorczych miejskich spółek MPRI i Metra Warszawskiego.

Machnowska-Góra nie dorabia

Wiceprezydent Tomasz Bratek (odpowiedzialny dotąd m.in. za geodezję i sprawy reprywatyzacyjne) z ratusza dostał 298 tys. zł (więc mniej niż Kaznowska), ale 85 tys. zł dorobił jeszcze w radzie nadzorczej spółki MPWiK więc w sumie zarobił w stołecznym samorządzie 383 tys. zł. Wiceprezydent Aldona Machnowska-Góra, która nadzoruje miejskie instytucje kultury, zarobiła w 2023 roku stosunkowo „najmniej” w gronie zastępców Trzaskowskiego - 328 tys. zł.

Oświadczeń majątkowych nowej wiceprezydent – Adriany Porowskiej i nowej skarbnik Marzanny Krajewskiej - ratusz jeszcze nie opublikował.