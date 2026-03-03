Rewolucja w handlu! Lidl będzie czynny przez całą dobę. Klienci będą w szoku

Lidl otwarty przez całą dobę. Trzy sklepy na początek

Sieć ogłosiła nowy program pilotażowy, w ramach którego wybrane placówki zmienią godziny otwarcia. Od 2 marca trzy sklepy będą dostępne dla klientów od godz. 01:00 w poniedziałek aż do 23:00 w sobotę. To oznacza niemal nieprzerwany dostęp do zakupów przez sześć dni w tygodniu.

Na liście znalazły się:

Lidl Poznań, ul. Bułgarska 113

Lidl Bielany Wrocławskie, ul. Tyniecka 1

Lidl Warszawa, ul. Kasprowicza 117

W praktyce to odpowiedź na zmieniający się styl życia Polaków – pracę zmianową, napięte grafiki i potrzebę robienia zakupów wtedy, kiedy naprawdę mamy na to czas.

Krótka przerwa techniczna w nocy

Codziennie między 23:45 a 00:15 nastąpi przerwa w dostępie do kas. W tym czasie klienci będą mogli przebywać w sklepie i kompletować produkty, jednak płatność będzie chwilowo niemożliwa. To rozwiązanie organizacyjne, które pozwoli utrzymać sprawność systemów przy tak długich godzinach działania.

Lidl otwarty przez całą dobę. Z jakiej oferty można skorzystać?

Decyzja o wydłużeniu godzin to efekt analizy potrzeb klientów. Sieć chce sprawdzić, jak duże będzie zainteresowanie nocnymi zakupami i czy model 24/6 ma szansę na rozszerzenie w kolejnych miastach. Jeśli pilotaż się sprawdzi, niewykluczone, że kolejne sklepy dołączą do programu.

We wszystkich sklepach Lidl Polska klienci mogą korzystać z szerokich alejek, kas samoobsługowych oraz elektronicznych cenówek. Dostępne są także kasy pierwszeństwa dla kobiet w ciąży i osób z niepełnosprawnościami.

Sieć kontynuuje również „Ciche godziny” – w piątki (8:00–10:00) i soboty (19:00–21:00), kiedy wyciszana jest muzyka oraz komunikaty głosowe.

Czy zakupy o świcie staną się nową normą? Pilotaż 24/6 może zmienić przyzwyczajenia zakupowe wielu Polaków. Jeśli rozwiązanie się sprawdzi, całodobowy Lidl (z krótką przerwą techniczną) może przestać być wyjątkiem, a stać się standardem w największych miastach.

