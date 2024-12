Rewolucyjna decyzja ws. stacji Warszawa Gdańska. Mieszkańcy odetchną z ulgą

Dworzec Gdański. Nowa inwestycja

Na stacji Warszawa Gdańska powstaną nowe ekrany akustyczne, które ograniczą hałas od przejeżdżających pociągów. To świetna wiadomość dla mieszkańców sąsiadujących z torami. Huk pędzących pociągów niejednemu spędza sen z powiek.

Koszt inwestycji wyniesie ok. 1,5 mln zł, a środki na realizację pochodzić będą z budżetu. Zakończenie budowy ekranów planowane jest na I kwartał 2026 r.

"Zbudujemy łącznie 6 km ekranów akustycznych: 3 km wzdłuż linii kolejowej nr 509 między Warszawą Główną Towarową a Warszawą Gdańską oraz 3 km wzdłuż linii kolejowej nr 20 między Warszawą Główną a Warszawą Pragą. Ekrany zostaną zaprojektowane tak, by skutecznie redukować hałas, co jest szczególnie istotne w gęsto zabudowanych obszarach stolicy, takich jak okolice stacji Warszawa Gdańska. Przyjemnym dla mieszkańców aspektem inwestycji będzie to, że ekrany po ich wybudowaniu, zostaną obsadzone zielenią" - informuje PKP TLK. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Nowe przejście podziemne

Nowe ekrany akustyczne to nie wszystko. Warszawa Gdańska zyskuje nowe przejście podziemne o długości ok. 90 metrów, które będzie prowadzić od zachodniej strony stacji, w kierunku ul. Kłopot. Aktualnie trwają prace związane z wbijaniem tzw. ścianek szczelnych przy peronach 2-4, co w kolejnych fazach robót umożliwi wykonanie tunelu, tłumaczy PKP PLK. Wejście od strony Żoliborza zostanie zlokalizowane przy ul. Ks. Romana Indrzejczyka.

Co to oznacza? Dotarcie do peronów i komunikacji miejskiej, w tym do stacji metra, zostanie uproszczone i przystosowane do potrzeb osób z trudnościami z poruszaniem się. Oprócz schodów tradycyjnych dostępne będą schody ruchome oraz windy.

Koszt i termin zakończenia prac? Inwestycja opiewa na 80 mln zł netto. Zakończenie zasadniczych prac oraz udostępnienie nowych rozwiązań planowane jest na koniec 2025 roku.

