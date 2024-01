Rodzeństwo z Sulejówka nie żyje. Sąsiedzi wspominają zmarłych sąsiadów: „Bardzo grzeczni i spokojni”

Myślał, że przelewa pieniądze babci. To byli oszuści, wnuczek stracił 400 zł

6-letni Tymuś nie żyje. Całe miasto trzymało za niego kciuki. "Został powołany do Anielskiej Reprezentacji"

Rodzeństwo z Sulejówka nie żyje. Sąsiedzi wspominają zmarłych sąsiadów

Rodzeństwo mieszkało w tej okolicy od zawsze. Starsi sąsiedzi pamiętają ich z czasów, gdy byli małymi dziećmi. - Byli bardzo sympatyczni, nikomu nie wadzili. Pamiętam ich, jak byli jeszcze małymi dziećmi, tutaj się bawili – mówi jedna z sąsiadek pokazując naszemu reporterowi podwórko przed blokiem. 50-latkowie wiedli spokojne życie. Mieszkali z rodzicami. Gdy oboje odeszli kilka lat temu, pozostali sami.

Nie ma świadków, którzy opisaliby dokładnie co stało się w ich mieszkaniu na początku roku. Jak przekazali śledczy, w lokalu znajdowało się wiele butelek po alkoholu. - On lubił wypić, ale nigdy nie było żadnych awantur. To byli ułożeni i bardzo spokojni ludzie. Oboje pracowali, ona miała artystyczną duszę – opowiada kolejna sąsiadka.

Prokuratura na podstawie zebranych dowodów odrzuciła udział osób trzecich. Mężczyzna zdaniem śledczych umarł z powodów naturalnych. Ustalenia w sprawie śmierci jego siostry są jednak dużo bardziej wstrząsające. Kobieta najprawdopodobniej targnęła się na swoje życie. To kolejna niepotrzebna śmierć.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: