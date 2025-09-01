Rozpoczęcie roku w nowych szkołach na warszawskim Mokotowie i w Ursusie. Jedną z nich zbudował deweloper

Początek roku szkolnego, to zawsze duże wydarzenie w Warszawie. Dziesiątki tysięcy uczniów zaczynają lub kontynuują swoją edukację. W tym roku w Warszawie przybyły trzy nowe budynki szkolne.

Jednym z nich jest szkoła przy ul. Silnikowej. To nowoczesny obiekt bez barier – przyjazny uczniom ze szczególnymi potrzebami. Wszystko zostało wyciszone, a specjalna sala pozwala odpocząć, gdy bodźców jest za dużo.

Sercem budynku jest zielone patio z tarasami na trzech poziomach – idealne miejsce na relaks i lekcje pod chmurką.

Na sportowo też nie brakuje atrakcji: hala z boiskiem i trybunami na 150 osób, osobna sala gimnastyczna dla najmłodszych, a na zewnątrz boiska, bieżnia i plac zabaw.

Nowa szkoła na przy ul. Konstruktorskiej na Mokotowie

Mokotów też ma nową szkołę! Do grona miejskich placówek dołączyła właśnie Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty. Nowoczesny budynek przy ul. Konstruktorskiej 10 na Mokotowie już od poniedziałkowego poranka tętni życiem – to jedna z trzech szkół, w których zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Nowa mokotowska szkoła przygotowała miejsca dla 450 uczniów i oferuje im świetne warunki do nauki i zabawy. W budynku jest 19 pełnowymiarowych sal lekcyjnych, a każda wyposażona w tablicę interaktywną i magnetyczną. Do dyspozycji dzieci są także aż pięć przestrzeni rekreacyjnych, sala gimnastyczna, biblioteka, świetlica, stołówka i specjalna sala integracji sensorycznej.