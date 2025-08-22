Warszawa: Nowa szkoła za grube miliony czeka na uczniów. To pierwsza taka inwestycja. Zobacz zdjęcia

W Warszawie już 1 września uczniowie pobiegną do nowej, supernowoczesnej szkoły podstawowej przy ulicy Konstruktorskiej. Jest to placówka, której budowa i wyposażenie zostały w całości sfinansowane przez prywatnego inwestora, stanowiąc tym samym największą tego typu kontrybucję sektora prywatnego na rzecz stołecznej infrastruktury edukacyjnej, o wartości około 38 milionów złotych.

Otwarcie nowej szkoły w Warszawie

1 września bieżącego roku nastąpi otwarcie nowej szkoły podstawowej zlokalizowanej przy ulicy Konstruktorskiej w Warszawie. Placówka została w całości sfinansowana przez prywatnego inwestora, a jej powstanie jest efektem współpracy sektora prywatnego z samorządem.

Jak informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, „założenia projektu nowej placówki zostały opracowanie zgodnie z miejskimi wytycznymi standardów architektonicznych i funkcjonalnych”. Inwestycja ta, powstała w ramach specustawy mieszkaniowej, jest przykładem kooperacji, która przynosi korzyści mieszkańcom stolicy. Kaznowska podkreśla również, że „już wkrótce szkoła zacznie służyć lokalnej społeczności i stanie się częścią miejskiego systemu oświaty”.

Placówka za zawrotne 38 mln złotych

Całkowity koszt budowy i wyposażenia placówki wyniósł około 38 milionów złotych. Jest to, jak podano, największa tego typu kontrybucja prywatnej firmy na rzecz infrastruktury edukacyjnej w Warszawie. Inwestor sfinansował nie tylko samą budowę, ale także pełne wyposażenie szkoły, w tym kuchni i stołówki, meble oraz pomoce naukowe.

Infrastruktura i wyposażenie placówki

Szkoła przy ul. Konstruktorskiej 10 została zaprojektowana z myślą o przyjęciu 450 uczniów, którzy będą uczęszczać do 18 oddziałów. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi blisko 5 tys. m kw., a w jego skład wchodzą liczne pomieszczenia i udogodnienia:

  • 19 pełnowymiarowych sal lekcyjnych
  • 5 przestrzeni rekreacyjnych
  • Sala gimnastyczna
  • Biblioteka
  • Kuchnia ze stołówką
  • Sala integracji sensorycznej

Na zewnątrz budynku, dla uczniów przygotowano wielofunkcyjne boisko tartanowe oraz zielone strefy wypoczynku i nauki. Istotnym elementem proekologicznym jest system nawadniania tych stref, wykorzystujący wodę ze zbiorników retencyjnych zlokalizowanych w budynku.

Jest to pierwsza inwestycja tego typu w Warszawie, zrealizowana na mocy porozumienia i w ramach towarzyszącej inwestycji mieszkaniowej prowadzonej przez Echo Investment S.A.

Standardy projektowe i funkcjonalność

Projekt architektoniczny szkoły opracowała warszawska pracownia WWAA. Założenia projektowe zostały przygotowane na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, we współpracy z zespołem stołecznego Biura Edukacji oraz Biura Happold Engineering. Podstawą były wytyczne i założenia projektowe zawarte w przewodniku „Szkoła dobrze zaprojektowana. Standardy architektoniczne i funkcjonalne dla szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych m.st. Warszawy".

Przy projektowaniu szkoły zastosowano rozwiązania zapewniające:

  • Elastyczność przestrzeni
  • Wielofunkcyjność pomieszczeń
  • Zdolność adaptacji do zmieniających się potrzeb

Rozmiar i kształt każdego pomieszczenia umożliwia modyfikacje aranżacji, w tym łączenie niektórych sal lub pomieszczeń w większe przestrzenie, co pozwala na dostosowanie do nowych metod nauczania i reagowanie na zmiany demograficzne.

Teren szkoły, włączając plac wejściowy, został zaprojektowany z myślą o dostępności dla osób o ograniczonej mobilności i percepcji, zapewniając im swobodny dostęp do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia.

Innowacyjne rozwiązania

Układ funkcjonalny budynku umożliwia prowadzenie zajęć zarówno w tradycyjnym systemie klasowo-lekcyjnym, jak i wprowadzanie innowacyjnych sposobów nauczania.

Pomieszczenia są jasne, a temperatura w nich jest kontrolowana i utrzymywana na stałym poziomie. W salach zastosowano również odpowiednie rozwiązania akustyczne, co ma na celu zapewnienie optymalnych warunków do nauki.

