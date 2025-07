Rozpoznajesz tego mężczyznę? Brutalny napad na ulicy w Warszawie

Policjanci prowadzą intensywne śledztwo w sprawie brutalnego rozboju, który miał miejsce we wrześniu ubiegłego roku na ulicy Dantego w Warszawie. Sprawca do tej pory pozostaje nieuchwytny, dlatego funkcjonariusze apelują do wszystkich świadków i osób, które mogą pomóc w identyfikacji bandyty. Czy rozpoznajesz tego mężczyznę? Twoja pomoc może być kluczowa.

i Autor: Policja