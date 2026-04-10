Ruszają prace na Warszawie Zachodniej. Uwaga, podróżnych czekają zmiany

Maria Hędrzak
2026-04-10 8:46

W czwartek, 9 kwietnia na stacji Warszawa Zachodnia rozpoczęły się prace remontowe. Roboty potrwają około miesiąca i polegać będą na wymianie nawierzchni na popularnej kładce. W tym czasie pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami.

Warszawa Zachodnia w nowej odsłonie
Remont na Warszawie Zachodniej. Zmiany dla pasażerów

Między 9 kwietnia a 7 maja bieżącego roku na stacji Warszawa Zachodnia prowadzone będą prace związane z ułożeniem nowej nawierzchni na schodach, kładce i jej północnej rampie. Jak tłumaczy Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, użycie żywicy wymusiło przesunięcie robót na wiosnę, ponieważ zimą warunki nie pozwalały na jej aplikację. Portal architektura.muratorplus.pl precyzuje, że materiał ten, odporny na intensywny ruch, wymaga zachowania ścisłych norm dotyczących wilgotności i temperatury w trakcie kładzenia.

Trwający remont wiąże się ze znaczącymi zmianami w organizacji ruchu podróżnych. Kładka została całkowicie wyłączona z użytku, a pasażerowie muszą korzystać z przejścia podziemnego. Można do niego wejść od strony Al. Jerozolimskich oraz od ul. Tunelowej. Udogodnieniem dla podróżnych z bagażami czy wózkami są tam windy i schody ruchome.

Warszawa Zachodnia po gigantycznej przebudowie

Przypominamy, że zmodernizowana Warszawa Zachodnia została oficjalnie otwarta pod koniec listopada ubiegłego roku. Kluczowym momentem tamtych wydarzeń było właśnie udostępnienie podróżnym wspomnianego przejścia podziemnego, które połączyło wszystkie perony. Tunel wyposażono w poczekalnie, kasy, toalety oraz miejsce na niewielką galerię handlową, mogącą pomieścić 26 punktów usługowych.

Szeroko zakrojona przebudowa stacji rozpoczęła się w 2020 roku. W trakcie prac w pełni zadaszono obiekt i przystosowano go do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Zainstalowano również nowoczesny system informacji pasażerskiej. Zmodernizowano perony od 1 do 7, wybudowano nowy peron nr 8, a dawnemu peronowi 8 nadano numer 9. Koszt całej inwestycji, dofinansowanej ze środków unijnych, wyniósł około 2,5 miliarda złotych netto.

