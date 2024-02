Jak to!?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przeciągu kolejnych miesięcy gminy muszą wykonać ewidencję wszystkich szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. O kontrolach i szczegółach, jak to będzie wyglądać, pisał portal "szambo.online". Kolejny krokiem będzie kontrola regularności wywozu ścieków z posesji. Zaplanowane kontrole zostaną przeprowadzone do sierpnia 2024 roku. Wtedy zaplanowano ich zakończenie. Tutaj warto wspomnieć, że za niedopełnienie tego obowiązku, grożą wysokie kary finansowe. Grzywnę zapłaci zarówno samorząd, jak i właściciel nieruchomości, która nie jest podłączona do kanalizacji oraz ci, którzy utrudniają przeprowadzenie kontroli. Warto więc otwierać drzwi, jeżeli w bramie lub przed domem zobaczymy kontrolerów.

Jak wygląda kontrola szamba? Co trzeba przygotować?

Gminy będą sprawdzać przede wszystkim to, czy konkretni właściciele posesji, na których znajdują się szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, mają podpisane umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości ciekłych.

Kontrolerzy sprawdzą również rachunki za opróżnianie szamba. Jeżeli okaże się, że ich nie macie, albo jest ich zbyt mało, a dom zamieszkuje kilka osób, wówczas możecie przygotować się na zapłatę srogiego mandatu.

Kto będzie kontrolował szamba? Kto będzie pukał do drzwi?

Do przeprowadzenia kontroli szamb uprawnieni są pracownicy urzędów miasta i gminy, którzy powinni posiadać stosowne upoważnienia. Kontrolę mogą przeprowadzić funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Warto wspomnieć, że za utrudnianie kontroli – nieotwieranie drzwi – lub odmowę okazania umowy i rachunków za wywóz nieczystości z szamb, grożą kary finansowe. Grzywny wahają się od 500 nawet do 5000 złotych.