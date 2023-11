i Autor: materiały prasowe

Tu czas się zatrzymał

Sala Kongresowa - reaktywacja! Po 7 latach przestoju remont w Pałacu Kultury i Nauki rusza od nowa

Umowa na dokończenie remontu Sali Kongresowej podpisana! - W piątek wchodzimy na plac budowy – deklaruje Wojciech Gerber, prezes firmy Adamietz, która będzie miała trzy lata, by przywrócić blask reprezentacyjnej sali koncertowej w Pałacu Kultury i Nauki. - To będzie nowa Sala Kongresowa, która będzie wyglądać jak dawniej – mówi prezes PKiN Rafał Krzemień. Ekipa „Super Expressu” zajrzała do wnętrz Kongresowej, w których wszystko leży tak, jak zostawiono to siedem lat temu. Wstrząsający widok.