Zaborów. 15-latek potrącony na przejściu dla pieszych

To kolejne tragiczne zdarzenie, do którego doszło na przejściu dla pieszych w kilku ostatnich dniach. W środę, 14 czerwca w Józefosławiu doszło do śmiertelnego potrącenia 12-letniej Oliwki. Dzień później w godzinach porannych kierujący osobową skodą potrącił 70-letnią Elżbietę, która zginęła pod kołami auta. Kilka godzin później, kilkanaście kilometrów dalej od drugiego wypadku, w Zaborowie, doszło do kolejnego koszmaru.

– Zgłoszenie wpłynęło do nas w okolicach godziny 12. Na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 580 w Zaborowie kierujący samochodem ciężarowym potrącił 15-letnie dziecko. Chłopczyk został przetransportowany do szpitala. Był przytomny – przekazała nam podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Policjanci kilka godzin prowadzili swoje działania, między innymi przesłuchiwali kierowcę. To oni będą wyjaśniali okoliczności tego zdarzenia.

– Mężczyzna został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy – dodaje policjantka.