Samozwańczy "szeryf" straszył pieszego na parkingu w Otwocku. "Policja jest już na miejscu"

W Otwocku 63-latek udawał policjanta, by nastraszyć pieszego na parkingu.

Doszło do zatrzymania samozwańczego "szeryfa".

Jakie konsekwencje poniesie mężczyzna za podszywanie się za funkcjonariusza?

Kierowca z Józefowa straszył pieszego

W miniony czwartek na jednym z parkingów sklepowych w Otwocku doszło do utarczki słownej między klientami. Kierujący pojazdem otrąbił pieszego, który szedł przed jego autem. Pieszy odwrócił się, a kierowca agresywnie podjechał samochodem prosto pod jego nogi, chcąc go postraszyć. Następnie wysiadł z pojazdu i doszło do sprzeczki. Gdy pieszy chciał wezwać policję, mężczyzna wyciągnął atrapę odznaki i oznajmił, że "policja jest już na miejscu", po czym odjechał z parkingu.

Otwock: Szok! Celowo przejechał mężczyznę i uciekł!

"Szeryf" ma kłopoty

Pieszy nie zamierzał dać się zastraszyć. Śledczy przyjęli zawiadomienie, a kryminalni rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Już po kilku godzinach zatrzymali 63-latka z Józefowa. W jego samochodzie znaleziono atrapę policyjnej odznaki oraz metalową gwiazdę szeryfa. Mężczyzna trafił do policyjnej celi.

63-latek usłyszał już zarzut dotyczący przywłaszczenia funkcji. W swoich wyjaśnieniach zaprzeczył, jakoby kiedykolwiek posłużył się fałszywą policyjną odznaką. Podczas przesłuchania stwierdził, że okazywał jedynie gwiazdę szeryfa. Za takie zachowanie zostanie rozliczony przez sąd. Grozi mu do roku więzienia.

"Osoby podające się za funkcjonariuszy, używające fałszywych odznak lub legitymacji stanowią poważne zagrożenie dla obywateli oraz dobrego imienia formacji. Dlatego też każde tego typu zgłoszenie będzie spotykać się z natychmiastową i stanowczą reakcją służb" - czytamy w komunikacie.

4