Scena zapłonie! Musical o wolności, rock and roll i Freddym Mercurym w Teatrze Muzycznym Roma

Musical „We will Rock You” w Teatrze Muzycznym Roma

Czy taki świat czeka nas już wkrótce? Świat, w którym jesteśmy tylko trybikiem w ludzkiej maszynie? Mamy oglądać te same rzeczy, słuchać jednych wiadomości, zachowywać się podobnie, mówić to samo, ba - nawet myśleć identycznie?

Akcja musicalu dzieje się na planecie Ziemia, która teraz nazywa się iPlanetą. Rządzi nią potężna korporacja. Ludzie żyją w wirtualnym świecie. „Mam z milion obserwujących” – oświadcza Scaramouch, główna bohaterka. - “Mieć przyjaciół w realu, to patologia”.

Wszystko jest tu zaprogramowane, kontrolowane. ”Presja na ludzi, presja na tłum” - krzyczą młodzi ze sceny. Nie ma tu mowy o indywidualności. „Jednostka zerem, jednostka bzdurą…” Zabroniona jest też muzyka, jako przejaw dekadencji i buntu. Ale młody, gniewny Galileo, któremu stara muzyka gra w duszy, postanawia żyć poza systemem. „Muszę tylko wydostać się zza tych krat” – krzyczy i wraz z dziewczyną schodzą do podziemia czyli do starych tuneli metra. A tam już żyje bohema, banda odszczepieńców. Chcą śpiewać, tańczyć, kochać się, być szczęśliwi, być sobą.

Przygotowują rebelię. „Idź i walcz! Martwych budź!” - śpiewają. Bądź wolny, buntowniczy jak Freddy Mercury. Gdy pankowa grupa 35 młodych, gniewnych śpiewa “Bohemian Rhapsody” i “ We are the Champions” rozsadzają scene. Widzowie podrywają się z miejsc i śpiewają razem z nimi.

Niepowtarzalna atmosfera

Scena teatru wygląda imponująco. Futurystyczno-industrialne konstrukcje o wysokości 7,5 metra, pulsujące snopy światła, młode pankówy i panki w glanach, ćwiekach, łańcuchach, (przygotowano ponad 300 kostiumów, zaiste kosmicznych). W fantazyjnych perukach (znana stylistka fryzur, Jaga Hupało z 5-osobowy zespołem perukarzy stworzyła prawdziwe dzieła sztuki). Zespół został starannie wybrany z 600 artystów biorących udział w castingu. Ich taniec, śpiew, młodość i energia porywa. „Rzucasz się tak w ciemno, bo cel masz nowy” – śpiewa solistka. -„Tak się wygrywa” – odpowiadają jej buntownicy

Spektakl reżyseruje dyrektor teatru Wojciech Kępczyński. Honorowy patronat objął Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowi i Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jej ekselencja pani Anna Clunes.