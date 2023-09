Musisz tyle ważyć, by być motorniczym tramwaju. Warszawa szuka chętnych do pracy, zaskakujące wymagania

Pasażerowie kolei wściekli. Przez rok nie dojadą pociągiem do centrum Warszawy!

Koszmarne potrącenie w Śródmieściu. Seniorka wpadła pod koła ciężarówki. Cudem uniknęła śmierci

Chwilę po godzinie 14 w poniedziałek, 4 września, w centrum stolicy rozległ się przeraźliwy krzyk. Na ul. Chmielnej, pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Żelazną doszło do potrącenia seniorki. Kobieta wpadła pod koła ciężarówki. Cudem uniknęła śmierci. Została przetransportowana do szpitala.

- Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 14:14. Na wysokości numeru 106 na ul. Chmielnej doszło do potrącenia 80-letniej kobiety przez ciężarówkę marki mercedes. Kobieta została przetransportowana do szpitala - przekazał w rozmowie z nami Rafał Markiewicz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Jak słyszymy, kierujący pojazdem został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.