Sensacja pod Przasnyszem! Rozbito nielegalną fabrykę. Pedro D. i spółka zatrzymani

Ogromne ilości podrobionych papierosów i tytoniu

Mazowieccy funkcjonariusze celno-skarbowi i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przeprowadzili spektakularną akcję w powiecie przasnyskim i pułtuskim. W wyniku skoordynowanych działań, zatrzymano trzech mężczyzn zamieszanych w nielegalną produkcję papierosów na ogromną skalę. Wśród zatrzymanych są: Pedro D., obywatel Ukrainy oraz dwóch Polaków: Łukasz K. i Damian M. Mężczyźni są podejrzani o produkcję i magazynowanie nielegalnych papierosów oraz oznaczanie ich podrobionymi znakami towarowymi firmy Philips Morris, czyli popularnego Marlboro.

Akcja w powiecie przasnyskim i pułtuskim

Do zatrzymania doszło 9 lipca 2025 roku. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, Pedro D., Łukasz K. i Damian M. działali na terenie powiatów przasnyskiego i pułtuskiego, gdzie zorganizowali nielegalną wytwórnię papierosów oraz magazynowali wyroby tytoniowe.

Rozbito gang, który przemycał papierosy. Wśród zatrzymanych funkcjonariusze KAS Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Funkcjonariusze ustalili, że nielegalna fabryka papierosów działała na jednej z posesji w miejscowości Ł., w gminie Rzewnie. W dniu akcji, 9 lipca, zaobserwowano pojazd Renault Master, który przyjechał na teren posesji z miejscowości G., w gminie Pułtusk. Po wkroczeniu na teren nieruchomości, funkcjonariusze odkryli kompletną linię produkcyjną do wytwarzania papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz komponenty do ich produkcji. Znaleziono również materiały służące do oznaczania wyrobów podrobionymi znakami handlowymi Marlboro.

Tony tytoniu

W trakcie przeszukania posesji w Ł., funkcjonariusze zabezpieczyli:

284 tysiące sztuk podrobionych papierosów oznaczonych znakami handlowymi marki Marlboro.

Ponad 3,5 tony tytoniu w workach jutowych (3541,25 kg).

Ponad 26 kg pyłu tytoniowego poprodukcyjnego (26,50 kg).

Maszynę do produkcji papierosów „Minimark”.

Na posesji w miejscowości G. ujawniono dodatkowo 300 kg tytoniu do palenia oraz maszynę do jego cięcia. Jak informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz: "Wartość wyliczonych uszczupleń podatkowych wyniosłaby prawie 6 milionów złotych."

Zatrzymani nie przyznają się do winy

Zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzuty produkcji papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy oraz oznaczania ich podrobionym znakiem towarowym Marlboro. Prokuratura podkreśla, że podejrzani z popełniania przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu. Co ciekawe, Pedro D., Łukasz K. i Damian M. nie przyznali się do stawianych im zarzutów i odmówili składania wyjaśnień.

Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Przasnyszu, Sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych izolacyjny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sprawa jest w toku, a śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu. Mężczyznom grożą surowe kary za nielegalną produkcję papierosów i podrabianie znaków towarowych.