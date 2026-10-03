Siedziba TVP w Warszawie od początku budzi kontrowersje. Czy to mokotowski „Gargamel" i "Makabryła"?

Nietypowy siedziba telewizji publicznej

Ten budynek od początku budził wielkie emocje. Siedziba Telewizji Polskiej zlokalizowana przy ul. Woronicza 17 na warszawskim Mokotowie należy do najbardziej kontrowersyjnych inwestycji lat 2000. Budynek przez jednych nazywany jest pokracznym "Gargamelem", doczekał się też antynagrody branżowej Makabryła; innych z kolei zachwyca nietypowa, futurystyczna forma obiektu.

Twórcą projektu jest pracownia Czesława Bieleckiego, architekta, byłego kandydata na prezydenta Warszawy wspieranego przez PiS, a prywatnie partnera znanej scenarzystki Ilony Łepkowskiej.

Wizja budynku od początku zakorzeniona była w pełnej cytatów, odniesień i nawiązań architekturze postmodernistycznej, co już samo w sobie budziło pozytywne i negatywne reakcje - niektórzy krytykowali obiekt jako przesadzony, inny widzieli w nim trafną alegorię do mieszczącej się wewnątrz instytucji, czyli telewizji publicznej.

Na elewacji można dostrzec nagromadzenie wielu form, w tym wieży Babel oraz dziób statku. Z kolei wewnątrz znalazło się miejsce dla biura zarządu Telewizji Polskiej (TVP), kierownictw anten oraz studia nagraniowego.

Makabryła czy intrygująca współczesna architektura?

Budynek powstawał przez 7 lat - od 2001 do 2008 roku i na koniec doczekał się licznych negatywnych recenzji, które zaowocowały m.in. przyznaniem mu w 2008 roku antynagrody architektonicznej Makabryła. Jak pisano wówczas "Inaczej zwany jest wieżą Babel. Budynek przypomina muszlę ślimaka i jest zwieńczony spiralną, przeszkloną dwunastopiętrową więżą", powołując się przy tym na opinie internautów: "Budynek TVP wygląda jak tania, chińska podróbka Franka Gehry'ego. Ponieważ architektura Gehre'ego to również przerost formy nad treścią, dlatego nowy gmach TVP to podwójna porażka.", "Czegoś tak okropnego jeszcze nie widziałem. Kto mógł zaprojektować coś tak obrzydliwego? Tyle pieniędzy i tak zepsuty".

Mimo to obiekt już chyba na stałe wrósł w panoramę mokotowskiego Ksawerowa, stanowiąc istotny punkt odniesienia i intrygujący element lokalnego krajobrazu, wyróżniający się zarówno na tle sąsiednich budynków mieszkalny, jak i biurowego Mordoru.

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