Skarby w piwnicy MDK. Odkryto prawdziwe perełki fotograficzne. Rozpoznajesz osoby na zdjęciach?

Skarby w piwnicy Młodzieżowego Domu Kultury

Pracownicy porządkujący magazyny Młodzieżowego Domu Kultury w Śródmieściu przez przypadek natrafili na szczelnie zamknięte kartony z albumami do negatywów. Pod warstwą pustych albumów ukryte były prawdziwe perełki fotograficzne!

"Albumy znajdujące się na wierzchu okazały się puste i chcieliśmy wykorzystać je do bieżących działań" - powiedział Tomasz Tuszkowski, wicedyrektor MDK Łazienkowska. "Coś mnie jednak tknęło i zajrzałem głębiej" - dodał.

Negatywy przeleżały w ukryciu ponad 50 lat. Odnalezione zdjęcia przedstawiają osoby i wydarzenia związane z działalnością śródmiejskiego MDK, którego historia sięga 1952 roku. "Są na nich uwiecznione gimnastyczki na sali sportowej, młodzieżowy kwartet kontrabasowy podczas jednej z prób czy dzieci biorące udział w zajęciach z modelarstwa. Wśród zdjęć znaleźć można także pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych pozujących przy autobusie – najprawdopodobniej w zajezdni przy ulicy Ostrobramskiej oraz wodowanie łodzi na Wiśle. Wiele z negatywów skrywa wciąż nieodkryte historie sprzed lat" – podaje ratusz.

Kto jest na odnalezionych zdjęciach?

Jak zapowiada ratusz, odnalezione negatywy ujrzą światło dzienne, ale najpierw zostaną odpowiednio zabezpieczone, zeskanowane. W tym celu nawiązana została współpraca m.in. z Centrum Archiwizacji Społecznej. Co więcej, powstał też projekt edukacyjny "Historie z Duszą", którego celem jest odnalezienie zarówno autorów zdjęć, jak również poznanie historii sfotografowanych uczestników. Rozpoznajecie kogoś? A może wiecie, kto wykonał te zdjęcia?

"Jeśli to Wy, albo ktoś z Waszej rodziny znajduje się na fotografiach, to odezwijcie się do nas. A jeśli nie, to prosimy – udostępniajcie" - apelują do mieszkańców i mieszkanek Warszawy pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury Łazienkowska.