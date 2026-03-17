Skonfiskowany Ford Mustang zasili flotę policji na Mazowszu. Wcześniej należał do pijanego kierowcy

Ford Mustang odebrany pijanemu kierowcy trafił do policji w Radomiu

Funkcjonariusze z Radomia 17 marca uroczyście zaprezentowali kultowego Forda Mustanga, który od teraz będzie pełnić codzienną służbę w tamtejszej Komendzie Miejskiej Policji. Maszyna ta jest absolutnym pionierem, ponieważ to pierwszy model tej amerykańskiej marki odebrany przestępcy i wcielony do policyjnej floty. Wcześniej sportowe auto należało do mieszkańca Ciechanowa, który prowadził pod wpływem alkoholu, a teraz po przejściu kompleksowej zmiany wizualnej stało się pełnoprawnym radiowozem.

Wcielenie tego pojazdu w struktury mundurowych stanowi element szerszego planu, który zakłada wykorzystywanie mienia skonfiskowanego przestępcom do działań na rzecz dobra publicznego. Rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podinspektor Katarzyna Kucharska zaznaczyła, że chociaż takie przejęcia zdarzały się już w tutejszym garnizonie, to właśnie wyprodukowany w 2018 roku Ford Mustang jest zdecydowanie najciekawszym nabytkiem jednostki. Składając wniosek o przejęcie danego wozu, śledczy zawsze biorą pod uwagę zapotrzebowanie komendy oraz kondycję techniczną auta, a niesamowite osiągi tego modelu z pewnością wzbudzą respekt u kierowców na drogach.

Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu dementuje plotki o wypadku Mustanga

W ubiegłą sobotę Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu postanowiła stanowczo zareagować na internetowe pogłoski sugerujące, że nowo pozyskany sportowy samochód brał udział w groźnym zdarzeniu drogowym. Przedstawiciele formacji wydali oficjalny komunikat za pośrednictwem serwisu X (dawniej Twitter), w którym zaprzeczyli tym doniesieniom.

"Uspokajamy – to fake news. Auto jest całe i ma się dobrze"

Oprócz sprostowania tych fałszywych informacji, stróże prawa zwrócili się do wszystkich uczestników ruchu z gorącym apelem o rozwagę i kategoryczne unikanie siadania za kółkiem po spożyciu napojów wyskokowych. Mundurowi przypomnieli również, że prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości wiąże się z surowymi karami, a jednym ze skutków prawnych może być całkowita utrata samochodu.

Ford Mustang czyli ikona na czterech kółkach

Amerykański Ford Mustang to absolutna legenda światowej motoryzacji, a jego rynkowy debiut miał miejsce w 1964 roku. W dzisiejszych czasach kierowcy mają do dyspozycji już siódmą odsłonę tego pojazdu, w którym potężna jednostka napędowa potrafi wygenerować moc zbliżającą się do granicy pięciuset koni mechanicznych. Globalna sława tego modelu mocno urosła za sprawą kinematografii, a w szczególności słynnego filmu "Bullitt" z 1968 roku, gdzie aktor Steve McQueen odbywał nim szaleńcze pościgi za bandytami. Teraz, za sprawą niebieskich naklejek i sygnałów świetlnych, ten legendarny wóz rozpoczyna zupełnie nowy etap na mazowieckich drogach.