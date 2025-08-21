„Słowik” znowu za kratami! Gangster zatrzymany za wymuszenie haraczu w Warszawie

Mateusz Kobyłka
2025-08-21 14:03

Andrzej Z., ps. „Słowik” znowu ma na rękach kajdanki. Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzoruje śledztwo w sprawie usiłowania wymuszenia rozbójniczego, w które zamieszani są również Michał D., ps. „Pieprz”, oraz Krzysztof Cz., ps. „Cycek”. Gangsterzy mieli próbować wyłudzić 100 tysięcy złotych od jednego z warszawskich biznesmenów. Wpadli na gorącym uczynku.

Andrzej Z. ps. „Słowik”, osławiony pruszkowski boss ponownie aresztowany

Do zatrzymania doszło w 18 sierpnia, podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali podejrzanych w jednym z warszawskich hoteli, tuż po odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonego.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, podejrzani nie przyznali się do winy i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mimo to, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, przychylając się do wniosku prokuratora, zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Michał D. ps. „Pieprz” i Krzysztof Cz. ps. „Cycek”, to wspólnicy „Słowika”, którzy również mają bogatą kartotekę. Wszyscy trzej są podejrzani o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, za co grozi im kara pozbawienia wolności.

Andrzej Z., znany jako „Słowik”, to postać owiana złą sławą w polskim świecie przestępczym. W przeszłości był związany z tzw. grupą pruszkowską, jednym z największych gangów w Polsce. "Słowik" od lat związany jest ze światem przestępczym, a jego nazwisko pojawiało się w wielu głośnych sprawach.

