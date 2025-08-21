„Słowik” znowu za kratami! Gangster zatrzymany za wymuszenie haraczu w Warszawie

Do zatrzymania doszło w 18 sierpnia, podczas kontrolowanego przekazania pieniędzy. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji zatrzymali podejrzanych w jednym z warszawskich hoteli, tuż po odebraniu pieniędzy od pokrzywdzonego.

Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, podejrzani nie przyznali się do winy i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mimo to, Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, przychylając się do wniosku prokuratora, zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Wielka akcja policji, 22 osoby zatrzymane. Wśród nich gangsterzy starego Pruszkowa: "Słowik", "Wańka" i "Parasol"

Michał D. ps. „Pieprz” i Krzysztof Cz. ps. „Cycek”, to wspólnicy „Słowika”, którzy również mają bogatą kartotekę. Wszyscy trzej są podejrzani o usiłowanie wymuszenia rozbójniczego, za co grozi im kara pozbawienia wolności.

Andrzej Z., znany jako „Słowik”, to postać owiana złą sławą w polskim świecie przestępczym. W przeszłości był związany z tzw. grupą pruszkowską, jednym z największych gangów w Polsce. "Słowik" od lat związany jest ze światem przestępczym, a jego nazwisko pojawiało się w wielu głośnych sprawach.