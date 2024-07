TO MOŻLIWE!

Smartfon przeniesie was na ulice Warszawy sprzed 100 lat. Wystarczy krótki spacer

Od piątku (5 lipca) każdy posiadacz smartfona może bezpłatnie przenieść się do serca stolicy sprzed blisko 100 lat. Wystarczy dostęp do internetu i krótki spacer w rejon skrzyżowania al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. − To miejsce charakterystyczne dla stolicy. Projekt pokazuje klimat miasta z czasu jego rozkwitu − mówi nam Ernest Julian Rogalski, jeden z twórców projektu Wirtualna Podróż.