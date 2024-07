Tak wyglądała Warszawa w latach 90. Ówczesna codzienność miała w sobie coś wyjątkowego

W latach 90. XX wieku stolica Polski wyglądała zupełnie inaczej. Choć współcześnie trudno to sobie wyobrazić, to jeszcze 30 lat temu miasto nie obfitowało w tak wiele wieżowców. Niezwykła dekada skrajności obfitowała jednak w przemiany i nowości, do których w okresie PRL-u nie było dostępu. Co jednak w szczególności charakteryzowało ówczesną stolicę?

To właśnie w tamtym okresie powstał pierwszy McDonald's oraz odbyło się wielkie otwarcie metra. Na Stadion Dziesięciolecia wybierał się niemalże każdy mieszkaniec, by kupić np. ubrania, które wcześniej przymierzano na kartonie. Bazary miały swój klimat i cieszyły się popularnością, bowiem nie było jeszcze galerii handlowych. Pojawiła się także pierwsza Biedronka, Ikea oraz sieć sklepów MarcPol. Był to niewątpliwie czas wielkich zmian, za którymi niekiedy społeczeństwo nie potrafiło nadążyć po wielu latach komuny.

Gwałtowne przemiany można podziwiać na fotografiach, które znajdziecie w naszej galerii poniżej. Zdjęcia pochodzą z wystawy "Błysk, mat, kolor. Fotografia i Warszawa lat 90.", która była prezentowana w Muzeum Warszawy na przełomie 2022 i 2023 roku.

