Śmieciarka przejechała emerytkę, prokuratura przekazała tragiczne wieści. Kobieta nie żyje

Co się stało?

Poszliśmy do Lidla i Biedronki w Warszawie. Klienci są w szoku, mówią tylko o jednym

Warszawa, Praga-Południe. Śmieciarka potraciła emerytkę

Do wypadku doszło chwilę po godz. 15 w piątek, 16 lutego. Z naszych ustaleń wynika, że starsza kobieta spacerowała chodnikiem, kiedy zobaczyła śmieciarkę. Postanowiła ją ominąć. Nagle auto ruszyło do przodu, rozjeżdżając emerytkę. Kobieta w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala.

Niestety, niespełna tydzień po wypadku do naszej redakcji dotarły smutne wieści. Lekarzom nie udało się uratować życia rannej seniorce. - Kobieta zmarła - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" prok. Katarzyna Skrzeczkowska z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Kierowca śmieciarki na miejscu tragedii został przebadany na obecność alkoholu w organizmie. Był trzeźwy.

Prokuratura wyjaśnia sprawę wypadku

Sprawą tragicznego wypadku przy ul. Szklanych Domów na warszawskiej Pradze zajęła się prokuratura. - Postępowanie prowadzone jest z artykułu 177 paragraf 2. Chodzi o wypadek ze skutkiem śmiertelnym - poinformowała prok. Skrzeczkowska. - Nikt nie usłyszał zarzutów. Postępowanie prowadzone jest w sprawie - dodała.