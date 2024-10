Marzenie o własnym mieszkaniu może być spełnione. Wystarczy odłożyć 92 pensje. To śmiech na sali!

Jak to się stało?

Wypadek autobusu z Warszawy do Odessy. Trzy osoby nie żyją, jest wielu rannych

Tajemnicza śmierć na plebanii

Przypomnijmy, do wstrząsającego zdarzenia doszło w sobotę, 7 września, w mieszkaniu wikariusza Grzegorza S. Zwłoki mężczyzny odkryły wezwane na miejsce służby. W sprawie wszczęto śledztwo, dotyczące nieumyślnego spowodowania śmierci. Nikomu nie postawiono zarzutów. W ramach śledztwa przesłuchano w charakterze świadków wikariusza oraz gosposię, która w tym czasie przebywała na plebanii w Drobinie. Z ustaleń wynika, że to ona na prośbę wikariusza wykonała telefon na numer alarmowy i wezwała pomoc do mężczyzny.

Jak informowała rzeczniczka Kurii Diecezjalnej Płockiej dr Elżbieta Grzybowska, "wikariusz został zwolniony z pełnionej funkcji i otrzymał od biskupa płockiego upomnienie kanoniczne". Duchowny nie może też publicznie sprawować sakramentów.

Zawieszony wikary wystosował pismo

Jak poinformowała Wirtualna Polska, po wydaleniu z parafii Grzegorz S. zamieszkał około 70 kilometrów od Drobina i nie chce rozmawiać z mediami. Portal donosi również, że duchowny wystosował pismo do Konferencji Episkopatu Polski, biskupa płockiego i proboszcza w Drobinie, w którym domaga się przeprosin i zadośćuczynienia. Kuria nie odnosi się do tych informacji, jednak informuje, że o dalszych losach wikariusza, w tym również o wydaleniu duchownego ze stanu kapłańskiego zadecyduje Stolica Apostolska.

QUIZ. Jesteś prawdziwym katolikiem? Test wiedzy o Kościele. 100 proc. to cud! Pytanie 1 z 15 W jaki dzień tygodnia katolicy powinni zachowywać „wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych”? czwartek piątek sobotę Dalej