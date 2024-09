Zwłoki 29-latka na plebanii. Są wyniki sekcji zwłok. Zaskakujące wnioski

i Autor: SHUTTERSTOCK (2) Śmierć młodego księdza na plebanii

Zwłoki 29-latka na plebanii w Drobinie. Są wyniki sekcji zwłok mężczyzny

Są wyniki sekcji zwłok 29-latka, który zmarł na plebanii w Drobinie (woj. mazowieckie). Wynika z nich, że u młodego mężczyzny doszło do ostrej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Nie wiadomo jednak, co było jej przyczyną - to mają wyjaśnić dalsze, szczegółowe badania.