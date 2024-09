NOWE INFORMACJE

Szokujące odkrycie w domu ciotki Jacka Jaworka. Morderca miał kilka telefonów?!

Zbrodnia w Borowcach (woj. śląskie), do której doszło trzy lata temu, rodzi wiele pytań, na które śledczy starają się znaleźć odpowiedzi. Najważniejszą zagadką jest to, jak po zabójstwie brata i jego rodziny, udało się uciec Jackowi Jaworkowi, o którego ukrywanie oskarżona jest teraz jego ciotka. Teraz ujawniono, co znaleziono w domu 74-latki.