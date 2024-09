Horror! Zwłoki małżeństwa w bloku na Śląsku. Nieoficjalnie: kryminalne tło

W Piekarach Śląskich znaleziono zwłoki małżeństwa

Tragicznego odkrycia dokonali funkcjonariusze z policji w Piekarach Śląskich, którzy otrzymali zgłoszenie od bliskich ofiar, że ci nie mogą się z nimi skontaktować. Mundurowi natychmiast udali się we wskazany adres przy ul. Szeptyckiego i dostali się do mieszkania. Niestety, na miejscu zastali makabryczny widok - w środku znajdowały się zwłoki dwóch osób, kobiety i mężczyzny. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną tajemniczej śmierci małżeństwa. Z nieoficjalnych ustaleń radia Piekary wynika jednak, że sprawa ma charakter kryminalny.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Bielsko-Biała. Zwłoki noworodka zakopane w lesie. Prokuratura zdecydowała w sprawie rodziców dziecka

Prokurator zarządził wykonanie sekcji zwłok

Na miejscu dramatycznego odkrycia pracowali śledczy pod nadzorem prokuratora, który zlecił wykonanie sekcji zwłok pary. Ma ona pomóc w wyjaśnieniu i ustaleniu, jakie były dokładne okoliczności i przyczyny śmierci małżeństwa.

- Na miejscu policjanci wykonują czynności pod nadzorem prokuratora. Obecny jest także technik kryminalistyki, który wykonuje oględziny zwłok - przekazał w rozmowie z RMF FM aspirant Łukasz Czepkowski, rzecznik prasowy policji w Piekarach Śląskich.

Źródło: RMF FM, Radio Piekary

ZOBACZ TEŻ. Tragedia w Opolu. Zwłoki 30-latki znaleziono w mieszkaniu. Zabójca użył młotka. GALERIA:

Pogrzeb zamordowanego małżeństwa w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.