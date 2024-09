Horror! Ciało 32-latki znaleziono w wodzie. "Zwłoki zauważył przechodzień"

Dramatyczne odkrycie. Zwłoki 32-latki dryfowały w wodzie

Do tego tragicznego odkrycia doszło w środę, 3 września, w niewielkiej wsi w województwie śląskim, Lubojna (pow. częstochowski). Około godz. 11:30 funkcjonariusze z komisariatu policji w Kłomnicach otrzymali zgłoszenie, że w zbiorniku wodnym, który znajduje się przy przy ul. Stawowej w miejscowości Lubojna, przypadkowy przechodzień zauważył dryfujące w wodzie ludzkie zwłoki. We wskazane miejsce natychmiast zostały zadysponowane służby. Niestety, lekarz potwierdził zgon wyłowionej ze zbiornika kobiety. Okazało się, że zwłoki należą do 32-letniej mieszkanki wsi. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci kobiety i jak to się stało, że jej ciało znalazło się w zbiorniku.

Sekcja zwłok wykaże, co było przyczyną śmierci kobiety

- Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci z Kłomnic oraz policyjny technik, którzy będą wyjaśniać przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Zarządzona sekcja zwłok wykaże, co było przyczyna śmierci 32-letniej mieszkanki Lubojny. Apelujemy! Planując wypoczynek nad wodą, wybierajmy przygotowane i strzeżone kąpieliska, gdzie nad bezpieczeństwem wczasowiczów czuwa ratownik. Pamiętajmy, że to, czy wypoczynek będzie bezpieczny, zależy głównie od nas samych - przekazała w oficjalnym komunikacie Komenda Miejska Policji w Częstochowie.

Zasady bezpieczeństwa nad wodą

Unikaj kąpieli w miejscach niestrzeżonych – kąpieliska, które nie są strzeżone przez ratowników, mogą kryć wiele niebezpieczeństw, takich jak nierówne dno, prądy wodne czy nagłe głębokości. Zawsze wybieraj miejsca, gdzie znajduje się profesjonalna pomoc. Nigdy nie pływaj samotnie – Jeśli zdecydujesz się na kąpiel, upewnij się, że ktoś inny jest w pobliżu i obserwuje Cię. W przypadku nagłego zasłabnięcia lub problemów w wodzie pomoc może przyjść od razu. Nie wchodź do wody po spożyciu alkoholu – alkohol znacząco osłabia zdolności koordynacyjne i ocenę sytuacji, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Oceń swoje możliwości – nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich. Woda, zwłaszcza w jeziorach czy rzekach, może być zdradliwa, a nawet doświadczony pływak może znaleźć się w trudnej sytuacji. Zwracaj uwagę na dzieci – Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się w wodzie bez nadzoru dorosłych. Często wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do nieszczęścia. Pamiętaj o zasadach pierwszej pomocy – Wiedza o tym, jak udzielić pierwszej pomocy, może uratować życie. Warto odświeżać swoje umiejętności i regularnie uczestniczyć w kursach ratownictwa.

