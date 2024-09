Nowe informacje ws. 2,5-latka, który wypadł z 5. piętra. "Nie oddycha samodzielnie"

Eksplozja podczas spotkania towarzyskiego. Trzy kobiety trafiły do szpitala

W poniedziałek, 9 września, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach podało najnowsze informacje dotyczące stanu zdrowia 2,5-latka, który wypadł z balkonu na 5. piętrze w Bielsku-Białej. Do tragedii doszło 30 sierpnia - po zdarzeniu dziecko zostało natychmiast przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala, gdzie do tej pory przebywa. Stan chłopca był ciężki, ale stabilny. Teraz placówka medyczna przekazała komunikat o jego poprawie.

- Świetne wieści na początek tygodnia! Poprawił się stan chłopczyka z Bielska-Białej, który od ponad tygodnia przebywa w naszym szpitalu po upadku z 5. piętra. Lekarze rozpoczęli już wybudzanie dziecka ze śpiączki farmakologicznej. Maluszek wciąż nie oddycha samodzielnie, jego stan jest poważny, ale rokowania są ostrożnie optymistyczne. Bardzo się cieszymy i przesyłamy wyrazy uznania dla medyków z Oddziału Anestezjologii i Intensywniej Terapii - poinformowało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach w mediach społecznościowych.

2,5-latek wypadł z balkonu na 5. piętrze, aresztowano matkę

1 września śledczy poinformowali, że zarzuty w sprawie usłyszała 38-letnia matka chłopca, Paulina W. Jak się okazało, kobieta jest pozbawiona praw rodzicielskich, a tego dnia odwiedziła 2,5-latka w domu swojej matki. Prawną opiekę nad dzieckiem ma jej brat. W trakcie zeznań 38-latka twierdziła, że przed tragedią była z synkiem na balkonie; w pewnym momencie chłopiec miał stać się bardzo ruchliwy i wypaść z 5. piętra. Śledczy nie dali jednak wiary słowom Pauliny W., która zaraz po zdarzeniu uciekła z domu i nie udzieliła dziecku pomocy. Nie potrafiła wyjaśnić, dlaczego zachowała się w ten sposób. Teraz służby będą wyjaśniać, czy kobieta mogła celowo wyrzucić dziecko z balkonu. Na obecną chwilę 38-latka usłyszała dwa zarzuty i została tymczasowo aresztowana.

- Pierwszy to narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia osoby, wobec której ciąży obowiązek opieki, a drugi to spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała. Dziecko w wyniku upadku z piątego piętra odniosło bardzo ciężkie obrażenia – przekazał prokurator Jacek Boda z Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej.

