PILNE! Z okna wypadło dziecko. Nieoficjalnie: 2,5-letni maluch spadł z 5. piętra

Dziecko wypadło z okna w Bielsku-Białej. Dramatyczny wypadek

Do dramatycznego wypadku doszło w piątek, 30 sierpnia, ok. godz. 12:00. Z okna budynku wielorodzinnego wypadło dziecko. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, trwa pilna akcja ratunkowa. Informację o zdarzeniu potwierdziła w rozmowie z "Super Expressem" policja. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziecko ma 2,5 roku i spadło z 5. piętra. Maluch został przetransportowany śmigłowcem do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Policja o tragicznym wypadku w Bielsku-Białej

- Potwierdzam, że otrzymaliśmy zgłoszenie o takim zdarzeniu, na miejscu lądował śmigłowiec LPR, czynności są w toku. Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, przesłuchiwani są świadkowie, sąsiedzi, sprawdzany jest monitoring. Obecnie jest zbyt wcześnie, by potwierdzić jakiekolwiek informacje dotyczące dziecka, czy to dotyczące jego stanu, czy wieku - przekazał w rozmowie z "Super Expressem" oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, st. sierż. Sławomir Kocur.

ARTYKUŁ JEST W TRAKCIE AKTUALIZACJI.

