Pożar zabił dwie osoby i pozbawił sześcioosobową rodzinę domu. Ruszyła zbiórka

Niebezpieczny pożar w Zabrzu opanowany, ale to nie koniec. Alert RCB

Eksplozja podczas spotkania towarzyskiego. Trzy kobiety trafiły do szpitala

Sagrada Familia góruje nad śląskim miastem. To jedyny taki w Polsce element hiszpańskiej kultury!

Dramatyczny pożar w Jaworznie. Zginęły dwie osoby, rodzina straciła dach nad głową

W niedzielę, 1 września, przed godz. 2:00 w nocy doszło do tragicznego pożaru na poddaszu domu jednorodzinnego przy ul. Wyspiańskiego w Jaworznie. Strażacy natychmiast wyruszyli na miejsce i przystąpili do akcji gaśniczej. Niestety, płomienie rozprzestrzeniały się na tyle szybko, że skutki okazały się być tragiczne: w mieszkaniu znaleziono zwłoki dwóch mężczyzn - jak podano, jeden z nich miał 45 lat. Policjanci poinformowali, że przyczyna i dokładne okoliczności wybuchu pożaru będą ustalane przez śledczych. Przekazano także, że ofiary śmiertelne to nie jedyne, dramatyczne skutki tego zdarzenia. Ogień zajął bowiem także sąsiadujący budynek, pozbawiając sześcioosobową rodzinę dachu nad głową oraz całego dobytku.

- W wyniku pożaru uszkodzeniu uległ również sąsiadujący budynek, natomiast nikt z tego budynku nie odniósł obrażeń - podkreślili śląscy policjanci w oficjalnym komunikacie.

Zorganizowano zbiórkę na pomoc pogorzelcom z Jaworzna

Tragedia poruszyła mieszkańców miasta, którzy niemal natychmiast postanowili ruszyć z pomocą dla rodziny z trójką dzieci, by zapewnić im wsparcie w tak trudnym czasie.

- W nocy pierwszego września spalił się dom i cały dobytek rodziny naszych sąsiadów, uczniów oraz znajomych. Sześcioosobowa rodzina, w tym trójka dzieci w wieku szkolnym, pozostała bez dachu nad głową, bez ubrań, pamiątek i całego dorobku życia. Pragniemy pomóc rodzinie w tym trudnym dla nich czasie, przede wszystkim w odbudowie domu, zakupie materiałów budowlanych oraz wyposażenia go w niezbędne sprzęty i meble. Chcemy jak najszybciej zapewnić rodzinie, w tym dzieciom, powrót do normalności, rozwoju i dać im poczucie bezpieczeństwa, które w tak dramatycznych okolicznościach utracili - napisano w opisie zbiórki, którą założył Mariusz Kowalski, radny i nauczyciel z Jaworzna.

Rodzinę można wesprzeć tutaj.

GALERIA. Tragedia w Jaworznie. Gigantyczny pożar domu jednorodzinnego. Zginęły dwie osoby. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Strażak pognał do pożaru kosiarką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.