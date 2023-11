Miała trafić do muzeum, rzeka miała inne plany. „Nie wiemy, gdzie się obecnie znajduje”

Chwilę przed godziną 13 w środę, 8 listopada na torach na wysokości ul. Długiej w Gąsocinie doszło do koszmaru. Rozpędzona maszyna potrąciła przechodzącego przez szyny mężczyznę. – Zgłoszenie wpłynęło do nas o godzinie 12:40. W rejonie stacji dworca PKP doszło do tragicznego potrącenia mężczyzny, którego tożsamości w tym momencie jeszcze nie znamy – przekazała nam Magdalena Zarembska z ciechanowskiej policji.

Mężczyzna potrącony przez rozpędzoną maszynę zginął na miejscu, nie miał szans. – Na miejscu pracowali nasi policjanci. Dwa z trzech torów były zablokowane – dodaje policjantka.

